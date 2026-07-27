Путін проговорився про слабке місце "Циркона": що не так із хваленою ракетою РФ

Ракета "Циркон" / © скриншот з відео

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Російський диктатор Володимир Путін публічно визнав недоліки російської гіперзвукової ракети “Циркон”, яку Кремль роками називав “унікальною” зброєю.

Про це йдеться у заяві російського диктатора Володимира Путіна, інформує російське “медіа” "Известия".

За словами диктатора, російським фахівцям ще потрібно вдосконалювати ракету та працювати над точністю її ударів. Водночас він стверджує, що під час останніх застосувань “Циркон” нібито продемонстрував кращі результати.

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Путін похвалився, що лише небагато країн світу мають подібне озброєння, та запевнив, що Росія продовжить його модернізацію. Фактично ця заява стала визнанням того, що широко розрекламована ракета досі не відповідає заявленим Кремлем характеристикам.

Російський диктатор також заговорив про роль військово-морського флоту РФ у так званій ядерній тріаді. Він назвав флот одним із головних інструментів стратегічного стримування.

Окремо Путін згадав російські атомні підводні човни, оснащені міжконтинентальними балістичними ракетами. За його твердженням, вони мають стримувати потенційних противників Росії.

Нагадаємо, що “Циркон” — російська гіперзвукова протикорабельна ракета, яку Кремль активно використовує у своїй пропаганді. РФ заявляє, що ракета нібито здатна розвивати швидкість до дев’яти Махів та уражати цілі на відстані до тисячі кілометрів.

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Водночас раніше ми писали про те, що “Циркон”, ймовірно, є не гіперзвуковою крилатою ракетою, яка має значно вищу маневреність, а балістичною ракетою, що використовує квазібалістичну траєкторію.

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