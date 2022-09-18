Путін прорахувався і сподівається на виснаження України у війні – аналітик

За пів року російська "військова операція" в Україні, задумана як блискавична війна, перетворилася на повномасштабний конфлікт.

Війна в Україні, яку розпочала Росія - найбільший у Європі конфлікт за кілька десятків років - стала великою гуманітарною катастрофою з безліччю руйнувань та жертв серед цивільного населення.

Джек Вотлінг, англійський дослідник сухопутних війн, в інтервʼю Foreign Policy детально описує кроки ЗСУ, які дозволили здійснити успішний контрнаступ одночасно на два фронти.

Експерт зауважує низький моральний дух російських солдат і їхню вразливість до шоку, що зіграло на руку українцям. Відновити ж бойовий дух росіянам буде дуже складно, вважає він. Росія не планувала тривалого конфлікту з Україною, а до швидкоплинного її війська морально були цілком готові.

Щодо ймовірності тактичного ядерного удару з боку РФ аналітик каже, що такий ризик був завжди, однак щільність розташування військ робить ЗСУ не дуже вигідною ціллю для такої зброї. З іншого боку, наслідки таких дій для РФ будуть дуже серйозними, про що Кремль знає.

Наступні кроки росіян залежатимуть від рішення Путіна, який, на думку Вотлінга, може спробувати затягнути конфлікт, сподіваючись на виснаження західної підтримки й розвал економіки України.

Щодо переламного моменту війни — дослідник вважає, що це сталося ще в липні, коли США надали Україні далекобійну артилерію. Тепер ЗСУ вміло використовують її, щоб бити по забезпеченню і командуванню армії РФ.

Раніше повідомлялося, що Путін на тлі війни в Україні втрачає союзників.

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