Путін прорахувався і тепер не має можливості вийти з війни з Україною — Байден

Путін прорахувався і тепер не має можливості вийти з війни з Україною — Байден

Російський диктатор Володимир Путін став заручником війни - у нього немає можливості вийти з війни з Україною.

Президент США Джо Байден заявив, що Путін помилково вважав, що вторгнення в Україну розвалить НАТО і Європейський Союз. Тепер же, коли Путін зазнав невдачі, очільник Штатів стурбований тим, що у Володимира Путіна немає виходу з української війни.

Таку заяву зробив Байден, виступаючи на політичному зборі коштів у передмісті Вашингтона 9 травня, пише Reuters.

Байден сказав, що Путін — "дуже розрахована людина", і проблема, яка тепер його ( Джо Байдена. - Ред.) хвилює, полягає в тому, що у російського лідера "зараз немає виходу". За словами президента США, він тепер намагається зрозуміти, що з цим робити.

Він зауважив, що російський диктатор помилково вважав, що вторгнення в Україну призведе до розколу НАТО та ЄС, натомість, США та багато європейських держав прийшли на допомогу Україні.

Нагадаємо, у МЗС Франції перелічили чотири стратегічні помилки Путіна у війні проти України.

Як повідомлялося, історик Ярослав Грицак заявив, що Росія після поразки у війні проти України буде дуже ослабленою, скотиться до рівня 1991 року. Країна-агресорка проситиме у Заходу знімати економічні санкції у відповідь на політичні рішення.

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