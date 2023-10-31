Путін провалив бліцкриг, але не програв війну: Портников – про головне завдання російського диктатора

Журналіст наголошує, що провал бліцкригу Путіна не означає програш Росії у війні.

Провал бліцкригу Путіна і плану "Київ за три дні" не означає обов'язковий програш Росії у війні на виснаження.

Таку думку висловив політичний експерт і журналіст Віталій Портников на своєму Youtube-каналі.

За його словами, Путін вирішив перейти до війни на виснаження замість так званого бліцкригу.

"Війна – це не телевізійне шоу, не серіал і не сесія парламенту. У війні недостатньо простої віри в перемогу. Будь-який успіх у війні – це результат сукупності матеріальних, демографічних, фінансових та інших можливостей держав... Саме тому, що Україна отримує допомогу від цивілізованого світу, вона і має можливість протистояти Росії у війні на виснаження, яка вже багато місяців тому (можливо, непомітно для багатьох) замінила так званий путінський бліцкриг", – каже Портников.

Журналіст наголошує, що фіаско бліцкригу не означає обов'язкової поразки РФ у війні на виснаження.

"Заради того, щоб зупинити його в його амбіціях, пов'язаних зі знищенням української державності, потрібно ще добряче попрацювати і українській державі, і українським громадянам, і нашим союзникам", – додав він.

Портников нагадав, що головною метою диктатора Путіна і його оточення є знищення Української держави і вигнання українців з їхніх земель, а зовсім не окупація якоїсь частини нашої території.

Раніше Віталій Портников заявив, що вихід ЗСУ на державні кордони 1991 року може не стати закінченням війни.

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