Путін реагує на поразки з більшою жорстокістю і використовує нову “зброю” — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників посилити військову підтримку України, щоб не дати президенту РФ Володимиру Путіну жодних шансів поставити її на коліна протягом зими.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Welt.

Генсек Північноатлантичного альянсу відзначив, що Путін реагує на поразки у війні з “більшою жорстокістю”, про що свідчать ракетні удари по енергетичній системі України, яка критично важлива в холодну пору року.

“Путін намагається використовувати зиму як зброю. Але він не досягне в цьому успіху”, – переконаний Столтенберг.

Генсекретар НАТО зазначив, що від успіхів України на полі бою залежатиме її позиція в майбутніх переговорах.

“Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо країні військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир – підтримати Україну”, – підкреслив він.

Столтенберг закликав усіх партнерів по Альянсу збільшувати допомогу Україні, щоб допомогти українцям відстояти своє право на самозахист. Особливо він наголосив на ролі Німеччини.

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За його словами, “поставки зброї з Німеччини рятують життя”, зокрема, німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет.

Генсек НАТО відзначив, що зростання рахунків за їжу та електроенергію в європейських країнах не є надто великою ціною. “Ми маємо пам’ятати, що народ України щодня платить своєю кров’ю”, – зауважив він.

Столтенберґ наголосив, що поразка України в цій війні означала б, що авторитарні режими продовжували б використовувати насильство для досягнення своїх цілей.

“Це може означати більше війни та більше страждань. Це зробило б наш світ ще небезпечнішим. У наших власних інтересах, щоб Україна перемогла”, – підсумував генеральний секретар Альянсу.

Нагадаємо, у Кремлі сподівалися, що ракетними ударами 23 листопада повністю покладуть енергосистему України і вона не зможе відновитися, але знову прорахувалися.

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