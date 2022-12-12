Путін ризикує повністю втратити підтримку з боку так званих "ЛДНР" – експерт

Війна для Путіна закінчиться погано, адже він не враховує історичні помилки.

Російська армія не здатна відкинути українські війська на Донеччині, критика дій окупантів посилюється, тому кремлівський диктатор Володимир Путін ризикує повністю втратити підтримку з боку колишніх проміжних "лідерів" так званої "ЛДНР".

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Путін дуже часто наводить історичні аналогії у своїх промовах. Але насправді очевидно, що він або свідомо заплющує очі на катастрофічні помилки в російській історії, які не раз приводили Російську імперію до краху. І він свідомо на це заплющує очі, або просто погано знає російську історію", — каже експерт.

На думку Мусієнка, ватажки терористичних "ЛДНР" візьмуть під свій контроль "скривджених" мобілізованих та діятимуть у розріз із ідеологією Кремля.

"Зверніть увагу, що Пригожин намагається взяти на поруки осіб, які служили й звинувачуються у злочинах та говорить про це публічно. Той же Гіркін-Стрєлков та інші особи, які ще визріватимуть. Це буде плеяда польових командирів, які влаштовуватимуть фактично те, чим Путін погрожував Україні постійно, говорячи про хаос, анархію, отаманщину. Ну, ось це вони влаштовуватимуть спочатку на окупованих територіях, а потім на території Росії", - резюмував Мусієнко.

"ЛДНР" та Росія у війні проти України

Колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін розкритикував заяву Путіна від 9 грудня, який охарактеризував хід спецоперації як "стабільний", заявивши, що лише Путін і Мінооборони РФ вважає війну успішною. Колишній міністр безпеки "ДНР" Олександр Ходаковський відзначив появу критики на адресу Путіна, зазначивши, що тривале правління Путіна не було повністю вдалим.

Російський диктатор Володимир Путін вперше назвав війну в Україні "війною" і звинуватив у цьому Україну. Він, зокрема, звинуватив Україну в "ігноруванні інтересів Росії щодо захисту російськомовного населення Донбасу".

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