Путін ризикує зіткнутися з фінансовою скрутою: в ISW пояснили причини і наслідки цього

Путін не бажає жертвувати амбіціями, а тому ризикує потрапити в фінансову скруту.
Російський диктатор Володимир Путін виснажує бюджет країни-терористки РФ для війни проти України й підриває свої геополітичні кампанії в усьому світі.
Про це повідомляють фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW).
Там зауважують, що витрати Росії на оборону значно зросли і у 2023 році сягатимуть понад 30% від усього бюджету Росії.
Так, Путін підписав бюджет-2023 про виділення понад дев’яти трильйонів рублів (приблизно 143 мільярди доларів) на оборону, безпеку та правоохоронні органи. За даними Світового банку, ця сума становить близько 8% валового внутрішнього продукту Росії в 2021 році. Через такі витрати на окупантів, в ISW припускають, що Кремлю доведеться згорнути інші міжнародні чи внутрішні кампанії.
"Вартість російської війни в Україні ймовірно продовжить підривати геополітичні кампанії президента Росії Володимира Путіна в усьому світі. Путін продовжує витрачати свій бюджет на свою війну в Україні, і йому, можливо, доведеться перестати фінансувати інші міжнародні чи внутрішні кампанії в цьому процесі. ISW вже давно оцінює, що російські війська переміщують обладнання та особовий склад з інших зон конфлікту, таких як Сирія та Нагірний Карабах, і можуть відкинути пріоритет інших бойових дій і залучень м’якої сили на користь тривалої війни в Україні", - йдеться в повідомленні.
Однак, в ISW вважають, що Путін все ще не бажає пожертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі. Тож він ризикує зіткнутися з фінансовою скрутою, яка призведе до того, що диктатор "не зможе збалансувати максималістські цілі в Україні зі своїми глобальними кампаніями проєктування влади".
Аналітики зауважити, що Путін спробував відновити позиції Росії в Центральній Азії, запропонувавши створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном і Узбекистаном.
"Постійні витрати Путіна на регіональні ініціативи м’якої сили вже засмутили кількох відомих провоєнних мілблогерів, які критикували Кремль за нібито виділення майже шести мільярдів рублів (близько 95,5 мільйонів доларів США) на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечуючи російських військ на полі бою. Мілблогери додали, що Кремль неефективно використовує свою м’яку силу в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат", - додають в ISW.
Нагадаємо, розвідка міністерства оборони Великої Британії заявила, що державний бюджет Росії на 2023 рік є занадто оптимістичним і не відповідає витратам на війну проти України. Тому фінансування інших сфер країни-терористки, ймовірно, зменшать.
Читайте також: