Путін ризикує зіткнутися з фінансовою скрутою: в ISW пояснили причини і наслідки цього

Російський диктатор Володимир Путін виснажує бюджет країни-терористки РФ для війни проти України й підриває свої геополітичні кампанії в усьому світі.

Про це повідомляють фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW).

Там зауважують, що витрати Росії на оборону значно зросли і у 2023 році сягатимуть понад 30% від усього бюджету Росії.

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Так, Путін підписав бюджет-2023 про виділення понад дев’яти трильйонів рублів (приблизно 143 мільярди доларів) на оборону, безпеку та правоохоронні органи. За даними Світового банку, ця сума становить близько 8% валового внутрішнього продукту Росії в 2021 році. Через такі витрати на окупантів, в ISW припускають, що Кремлю доведеться згорнути інші міжнародні чи внутрішні кампанії.

"Вартість російської війни в Україні ймовірно продовжить підривати геополітичні кампанії президента Росії Володимира Путіна в усьому світі. Путін продовжує витрачати свій бюджет на свою війну в Україні, і йому, можливо, доведеться перестати фінансувати інші міжнародні чи внутрішні кампанії в цьому процесі. ISW вже давно оцінює, що російські війська переміщують обладнання та особовий склад з інших зон конфлікту, таких як Сирія та Нагірний Карабах, і можуть відкинути пріоритет інших бойових дій і залучень м’якої сили на користь тривалої війни в Україні", - йдеться в повідомленні.

Однак, в ISW вважають, що Путін все ще не бажає пожертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі. Тож він ризикує зіткнутися з фінансовою скрутою, яка призведе до того, що диктатор "не зможе збалансувати максималістські цілі в Україні зі своїми глобальними кампаніями проєктування влади".

Аналітики зауважити, що Путін спробував відновити позиції Росії в Центральній Азії, запропонувавши створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном і Узбекистаном.

" Постійні витрати Путіна на регіональні ініціативи м’якої сили вже засмутили кількох відомих провоєнних мілблогерів, які критикували Кремль за нібито виділення майже шести мільярді в рублів (близько 95,5 мільйонів доларів США) на розви ток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечуючи російських військ на полі бою. Мілблогери додали, що Кремль неефективно використовує свою м’яку силу в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат", - додають в ISW .

Нагадаємо, розвідка міністерства оборони Великої Британії заявила, що державний бюджет Росії на 2023 рік є занадто оптимістичним і не відповідає витратам на війну проти України. Тому фінансування інших сфер країни-терористки, ймовірно, зменшать.