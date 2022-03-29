"Путін робить манікюр не для того": Арестович виключив можливість ядерного удару по Україні

"Путін робить манікюр не для того": Арестович виключив можливість ядерного удару по Україні

Його в такому разі пристрелить власна охорона – дуже висока ймовірність, вважає радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що керівництво Росії не поставить її на грань загрози ядерної війни. А щодо загрози хімічної атаки він сказав, що "вона з військової точки зору ніяка".

Про це Арестович розповів в інтерв’ю BBC.

"Тобто люди, які побоялися оголосити загальну мобілізацію, будуть ставити Росію на грань загрози ядерної війни?" – відповів він на запитання про те, чи будуть перетнуті Росією "червоні лінії", якщо під цим поняттям мається на увазі застосування хімічної або ядерної зброї?

На тезу журналіста про те, що в президента РФ Володимира Путіна була колись фраза про те, що щур, якого загнали в кут, кидається втричі лютіше, Арестович сказав: "Але він не є таким щуром".

"Це людина, яка робить гарний манікюр, яка сидить за 20 метрів від співрозмовника і всього боїться, яка будує палаци і яхти, і заводить коханок не для того, аби загинути в полум'ї ядерної війни. Люди, які побоялися оголосити загальну мобілізацію, тому що в Росії могла би непередбачувано змінитися суспільна обстановка, ніколи не поставлять народ, якому вони побоялися автомати дати, під загрозу ядерної війни", – пояснив радник голови ОП.

"Його в такому разі пристрелить власна охорона – дуже висока ймовірність", – наголосив він.

Щодо загрози застосується Росію хімічної зброї, то Арестович сказав, що така зброя з військового погляду є "ніякою". Вона була ефективною лише в Першу світову війну. А коли вона раптово була використана в перші рази, то ніхто не знав, як із цим боротися.

Також читайте Хімічна атака зарином: як діяти у випадку отруєння

"Щойно з'явилися протигази, вона (хімічна зброя – ред.) перестала застосовуватись. У Другу світову вона не застосовувалася взагалі, хоча запаси були. Так, її використовували в Сирії, 1300 осіб загинуло. Але ж йдеться про цивільне населення", – розповів радник голови президентського офісу.

"Але ми маємо заяву Байдена, який сказав, що НАТО втрутиться, якщо буде застосована хімічна зброя. І тепер думаємо: що буде, якщо ці ідіоти зараз іще застосують хімічну зброю і втрутиться НАТО? Вони, звісно, самогубці – це вже відомо, але не до такої ж міри", – переконаний Арестович.

Нагадаємо, російський опозиціонер Ігор Яковенко висловив думку, що першого ядерного удару Путін може завдати як по якихось об'єктах в Україні, так і по об'єктах у США.

Читайте також: