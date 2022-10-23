"Путін робить те, що й терористи": полковник ФСБ Росії у відставці порівняв очільника Кремля з ісламістами

Війна Росії проти України набуває терористичного характеру.

Про це сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "ГОРДОН" російський опозиційний політик, полковник ФСБ Росії у відставці Геннадій Гудков.

Журналіст запитав, як його співрозмовник розцінює масове використання Росією проти мирних міст України іранських дронів-камікадзе.

"Як вияв усе більшого характеру терористичної війни, яку веде Путін проти народу України. Інакше не скажеш. Тому що Путін робить те, що роблять терористи",–- сказав Гудков.

Він навів "дуже яскравий і зрозумілий усім приклад" із Близького Сходу, де рух ХАМАС із території палестинської автономії завдає ракетних ударів по Ізраїлю.

"Вони от збирають, збирають, збирають ці труби, до яких вони прилаштовують стабілізатори, приварюють, начиняють це все вибухівкою, кульками там, та іншим – і потім сотнями, а іноді тисячами протягом якогось часу запускають на житлові масиви. Нічим не відрізняються дії Путіна від дій ось цих, як ми говоримо, ісламістських, а насправді ісламських, терористів, що їх нацьковують різні держави та рухи. На мою думку, той самий Іран", – пояснив Гудков.

Нагадаємо, роспропаганда почала поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ.

Після цього Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони НАТО із фейковими заявами про "брудну бомбу".

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі. В Офісі президента наголосили, що так Росія готується виправдовувати геноцид українців.

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