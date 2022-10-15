Путін роками намагався відмовитись від західних технологій: таємний аудит Генпрокуратури РФ

Видання Bloomberg ознайомилося з аудитом Генпрокуратури РФ за квітень 2021 року.

Президент Володимир Путін протягом багатьох років намагався зменшити залежність оборонно-промислового комплексу Росії від імпорту важливих компонентів і технологій. Однак ці спроби зазнали краху через запровадження західними країнами санкцій.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на таємний аудит Генеральної прокуратури РФ.

За даними аудиту, в Росії від 2019 року було запроваджено програму з конкретними цілями, щоб скоротити її залежність від західного постачання до 2025 року — від радарів до передових підводних човнів до систем протиракетної оборони. Але внутрішня перевірка плану за 10 місяців до вторгнення Путіна в Україну виявила, що він не виконаний майже всім показникам.

За інформацією одного з європейських чиновників, та включно з тими, хто знайомий з аудиторським звітом, підтверджують тривалу боротьбу російських компаній і міністерства торгівлі за відмову від запчастин, які постачаються країнами-членами НАТО та Україною. Одна із російських програм дослідження прямо попереджала, що державна програма оборонних закупівель може зазнати поразки в умовах жорсткішого режиму санкцій.

Дефіцит сучасної зброї змусив Росію покладатися на зразки радянської епохи, багато з яких менш точні та надійні.

Bloomberg ознайомився з 20-сторінковим аудитом Генпрокуратури РФ, датованим квітнем 2021 року. За даними документц, Москва намагалася здійснити імпортозаміщення 177 058 компонентів, що використовуються у 278 типах військової техніки. Зокрема, планувалося відмовитися від 640 компонентів українського виробництва.

Лише 2020 року Росія сподівалася знайти заміну 18 047 компонентам для 43 типів техніки, але вдалося замінити лише 3 148 позицій. На імпортозаміщення для легких багатоцільових вертольотів Ка-226.80 було виділено понад 230 млн рублів, хоча вони навіть не входили в державну програму закупівель озброєнь. Виробництво аналогових електронних компонентів з нуля навіть не розпочалося: із запланованих 4148 різних компонентів жоден не побачив світ.

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Того ж року Москва змогла налагодити стратегічне постачання запасних частин для понад третини з 7244 проєктів, які вона передбачала. З 484 проєктів, спрямованих на зміни ланцюгів постачання, лише п’ять досягли прогресу.

Як йдеться у документі, 2020 року було досягнуто лише обмежених успіхів – реалізовано імпортозаміщення невеликої кількості обладнання для радіо- та лазерної розвідки.

2021 року ситуація не покращилася. Контракти на мільярди рублів з російськими науково-дослідними інститутами та компаніями було зірвано, а через відсутність належного контролю під час виробництва російських аналогів таємно використовувалися закордонні компонент.

Аудит такожпідкреслює, наскільки європейські компанії зробили внесок у запаси зброї Кремля протягом багатьох років, у тому числі після того, як Путін анексував Крим 2014 року.

Звіт за 2021 рік також викрив такі провали:

система протиракетної оборони "Нудоль" — поставлено 1548 завдань із заміни комплектувальних, але виконано лише 0,3%, а імпортозаміщення 30 комплектуючих на вітчизняні аналоги навіть не розпочалося;

Радіолокаційні станції дальнього попередження "Небо-СВУ" та "Небо-УМ" — роботи із заміни іноземних комплектувальних вітчизняними аналогами не розпочиналися, плани з імпорту запчастин виконано на 20% та 0,7% відповідно;

береговий комплекс радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН" — принаймні 111 компонентів були з країн ЄС і НАТО і потребували заміни, але розробка вітчизняних відповідників не почалася.

Зовсім не були виконані цілі з імпортозаміщення щодо:

атомних підводних човнів типу "Ясень" та "Акула";

бомбардувальників ТУ-22М3, винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також кількох типів ракет, включаючи керовану ракету ППО 9М96;

літаків Іл-96;

фрегатів класу 22350;

зенітних ракетних комплексів Бук-М3;

ударних вертольотів Ка-52К;

безпілотників "Форпост".

За оцінкою одного з європейських чиновників, у Росії очікується подальша деградація техніки та її збройних сил. Деякі з найбільш передових видів озброєнь Росії повністю залежать від іноземних компонентів: крилаті ракети, бомбардувальники ТУ-22, підводні човни, системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, міжнародні санкції створили у Росії дефіцит необхідної для її військово-промислового комплексу мікроелектроніки.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо заявив, що Росія не може отримати доступ до передових технологій і західних фінансових систем, що гальмує здатність російської оборонної промисловості виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена під час війни.

У Росії також готують покарання для військових оглядачів "за дискредитацію "спецоперації" в Україні.

Через корупцію в армії та погану логістику, російські мобілізовані військові погано оснащені і змушені самостійно купувати спорядження, яке їм мали б видавати під час індивідуального екіпірування.

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