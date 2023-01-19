Путін розглядає можливість ядерного удару по Польщі - Христо Грозєв

Керівник Bellingcat зазначив, що кремлівський диктатор може застосувати ядерну зброю, якщо жодного іншого виходу у нього не залишиться.

Очільник країни-агресорки Росії Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі.

Про це повідомив керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю "Главкому".

Коментуючи можливі сценарії конфлікту Росії та НАТО, Грозєв зазначив, що у цьому випадку не так важливі варіанти дій Путіна, значно важливіше, як на це реагуватиме колективний захід.

"Чи готові західні держави у певний момент вступити у війну і що для них є червоною лінією. Бо, судячи з тієї інформації, яку я отримував ще навіть до початку великомасштабної війни, російський зверхник готовий піти на ядерний крок у меншому або більшому масштабі. Хоча, в ідеальних умовах не хотів би використовувати цього останнього аргументу у війні з Україною. У такому разі зникне будь-який сенс шукати соціальне виправдання для росіян. Наратив про допомогу "братньому народові" тоді просто повністю самознищиться", - пояснив він.

Крім того, за словами Грозєва, російський лідер цілком серйозно розглядає можливість завдання ядерного удару по Польщі.

"І він таки врешті це зробить, якщо жодного іншого виходу у нього не залишиться. Адже здатен на таке", - переконаний керівник Bellingcat.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україну необхідно забезпечити зброєю, яка їй потрібна для перемоги, а ризик застосування Росією ядерної зброї є невисоким.

Що такое тактична ядерна зброя та як вона працює

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