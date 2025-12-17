Путін розкрив завдання Росії щодо створення "буферної зони" в Україні

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російська армія продовжить створювати та розширювати «буферну зону безпеки в Україні».

Про це у середу, 17 грудня, заявив президент Росії Володимир Путін на засіданні колегії Міністерства оборони.

За словами диктатора, «Росія хоче шукати вихід із ситуації, що склалася, дипломатичним шляхом, але якщо Захід відмовиться від діалогу, то вона зможе повернути свої історичні землі військовими інструментами».

Реклама

Нагадаємо, США готові взяти на себе провідну роль з моніторингу буферної зони на території України після укладення мирної угоди. Це повинно послужити захистом від повторення агресії з боку Росії.

Тим часом британське видання The Telegraph розкрило деталі гарантій безпеки для України. Зокрема, деякі країни Європи висунули ідею створення демілітаризованої буферної зони для розділення українських та російських військ після закінчення бойових дій. Її можуть патрулювати миротворці або спостерігачі.

Тим часом речник російського президента Дмитро Пєсков несподівано заявив, що гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, а й агресорці Російській Федерації.