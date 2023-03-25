Путін розмріявся, що у Росії буде втричі більше танків, ніж у ЗСУ

Господар Кремля потішив російських пропагандистів підрахунками танків, які виготовлять та модернізують в РФ для війни з Україною.

Президент Російської Федерації Володимир Путін стверджує, що через три роки Росія виготовить та модернізує понад 1600 танків.

Про це він заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну в програмі “Москва. Кремль. Путін”, уривок якого транслював телеканал “Росія-24”.

Коментуючи постачання Україні західних танків, кремлівський мрійник зазначив, що Росія за три роки модернізує та виготовить більше бойових машин, ніж отримають ЗСУ.

“Підбурювачі [тобто країни Заходу] планують спрямувати в Україну 420 або 440 танків... За цей час ми виробимо нові та модернізуємо наявні понад 1600”, - пообіцяв Путін.

За його словами, загальна кількість танків російської армії буде перевищувати втричі кількість танків ЗСУ.

“Навіть більше, ніж утричі...” - розійшовся російський президент, очевидно, маючи на увазі й модернізацію старих-добрих Т-34, які один із “експертів” російського пропагандиста Соловйова обіцяв зняти з постаментів і пустити в бій.

Нагадаємо, запрошений до російських пропагандистів “експерт” вважає реальним варіант використання у війні проти України танків Другої світової війни, які встановлені як пам'ятники.

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