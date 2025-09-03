- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 54
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін розповів, чому продовжує війну в Україні
Володимир Путін зробив нову заяву, що війни в Україні та пояснив свої наміри.
Диктатор Володимир Путін заявив, що Росія в так званій «СВО» воює «не стільки за території, скільки за права людей».
Про це повідомляють російське медіа ТАСС.
«Це і є демократія», — заявив президент РФ.
Він додав, що необхідно поважати «думку людей», які на референдумах підтримали анексію українських територій.
Нагадаємо, перебування російського «фюрера» Володимира Путіна у Пекіні та палкі зустрічі з лідерами Китаю та Північної Кореї стали дуже показовими. Ба більше — послання диктатора Україні, Європі та президенту США Дональду Трампу полягає в тому, що Росія може продовжувати війну так довго, як потрібно, поки не отримає те, чого хоче.
Лавров звинуватив Київ у зриві переговорів, які відбулися у Білорусі та Туреччині практично відразу після вторгнення РФ до України 2022-го.