ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

Путін розповів, чому продовжує війну в Україні

Володимир Путін зробив нову заяву, що війни в Україні та пояснив свої наміри.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор Володимир Путін заявив, що Росія в так званій «СВО» воює «не стільки за території, скільки за права людей».

Про це повідомляють російське медіа ТАСС.

«Це і є демократія», — заявив президент РФ.

Він додав, що необхідно поважати «думку людей», які на референдумах підтримали анексію українських територій.

Нагадаємо, перебування російського «фюрера» Володимира Путіна у Пекіні та палкі зустрічі з лідерами Китаю та Північної Кореї стали дуже показовими. Ба більше — послання диктатора Україні, Європі та президенту США Дональду Трампу полягає в тому, що Росія може продовжувати війну так довго, як потрібно, поки не отримає те, чого хоче.

Лавров звинуватив Київ у зриві переговорів, які відбулися у Білорусі та Туреччині практично відразу після вторгнення РФ до України 2022-го.

Дата публікації
Кількість переглядів
54
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie