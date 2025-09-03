Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор Володимир Путін заявив, що Росія в так званій «СВО» воює «не стільки за території, скільки за права людей».

Про це повідомляють російське медіа ТАСС.

«Це і є демократія», — заявив президент РФ.

Він додав, що необхідно поважати «думку людей», які на референдумах підтримали анексію українських територій.

Нагадаємо, перебування російського «фюрера» Володимира Путіна у Пекіні та палкі зустрічі з лідерами Китаю та Північної Кореї стали дуже показовими. Ба більше — послання диктатора Україні, Європі та президенту США Дональду Трампу полягає в тому, що Росія може продовжувати війну так довго, як потрібно, поки не отримає те, чого хоче.

Лавров звинуватив Київ у зриві переговорів, які відбулися у Білорусі та Туреччині практично відразу після вторгнення РФ до України 2022-го.