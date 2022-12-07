Путін розповів, скільки мобілізованих окупантів воюють в Україні

Диктатор заявив, що "розмови про додаткові мобілізаційні заходи не мають сенсу".

Із 300 тисяч російських окупантів, призваних у межах так званої "часткової мобілізації", 150 тис. воюють в Україні, а ще 150 тисяч перебувають на полігонах російського міноборони.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час засідання російської "Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини".

"У нас із 300 тисяч мобілізованих наших бійців 150 тисяч перебувають у "зоні проведення сцецоперації" (тобто воюють проти України. – Ред.)", – зазначив диктатор.

Путін уточнив, що із цих 150 тисяч, які воюють в Україні, нібито лише 77 тисяч перебуває у бойових підрозділах. Інші,, за його словами, перебувають на 2 та 3 рубежах, виконуючи функції територіальної оборони або проходять додаткову підготовку.

"Ще 150 тисяч, тобто половина з усіх мобілізованих, не перебувають у групуванні взагалі. Вони перебувають на полігонах, де проходять підготовку. Це так званий "бойовий резерв", – додав диктатор.

За його словами, "розмови про додаткові мобілізаційні заходи не мають сенсу".

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, 21 вересня диктатор Володимир Путін оголосив початок мобілізації в Росії. Після цього російські чоловіки почали масово тікати до сусідніх країн – Казахстану, країн Центральної Азії, Грузії, Вірменії.

Секретар РНБО Олексій Данілов вказав на те, що з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати.

На початку листопада Путін заявив, що в РФ вже мобілізували 318 тисяч чоловіків на війну проти України.

1 листопада російський диктатор заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував

Аналітики зі США прогнозують, що у Росії в грудні оголосять ще одну хвилю мобілізації. За їхньою інформацією, президент РФ налаштований рішуче і збирається придушувати протести призовників та їхніх родичів.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, в РФ можуть мобілізувати до 2 млн осіб і навіть запровадити воєнний стан.

Своєю чергою радник Офісу президента Олексій Арестович заспокоїв, що російські мобілізовані – малоефективні на полі бою.