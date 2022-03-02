Путін розраховував захопити Україну за три дні - російський полонений (відео)

За словами окупанта, у них забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні.

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін розраховував захопити Україну за три дні, але його план бліцкригу розвалився.

Про це йдеться у черговому відео СБУ з допитом російського окупанта.

За наказом вищого керівництва РФ в окупантів забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні і відправили воювати з Україною.

Черговий солдат, який попався у полон, розповідає, що, перебуваючи на навчаннях, 24 лютого вдень вони пішли по невідомому маршруту. Цього дня вночі солдати пересікли український кордон. За його словами, батьки не знають, де вони зараз переребувають. Телефони від них забрали 23 лютого.