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Путін розраховував захопити Україну за три дні - російський полонений (відео)

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Путін розраховував захопити Україну за три дні - російський полонений (відео)

Associated Press

За словами окупанта, у них забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні.

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін розраховував захопити Україну за три дні, але його план бліцкригу розвалився.

Про це йдеться у черговому відео СБУ з допитом російського окупанта. 

За наказом вищого керівництва РФ в окупантів забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні і відправили воювати з Україною. 

Черговий солдат, який попався у полон, розповідає, що, перебуваючи на навчаннях, 24 лютого вдень вони пішли по невідомому маршруту. Цього дня вночі солдати пересікли український кордон. За його словами, батьки не знають, де вони зараз переребувають. Телефони від них забрали 23 лютого.  

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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