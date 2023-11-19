"Путін розраховує отримати Україну на тарілочці": експерт про очікування диктатора щодо перемоги

Україна у жодному випадку не припинить воювати, і навіть якщо допомога Сполучених Штатів за Трампа зникне, Європа не зменшить підтримку Києва.

Впливовий британський економіст та інвестиційний аналітик Тімоті Еш розмірковує над темою можливості мирних переговорів між Україною та РФ.

"Все ще просувається наратив про те, що Захід неминуче втомиться від України, і все, що потрібно робити Росії – це перечекати. Ця думка, ймовірно, підживлюється зараз подіями в американському Конгресі, оскільки розбіжності в Республіканській партії затримують схвалення останнього великого пакету фінансової підтримки для України. Але незалежно від того, чи вийде це за межі дозволеного протягом наступних кількох місяців, існує думка, що перемога Трампа на виборах наступного року призведе до падіння підтримки України з боку США, і тоді Путіну піднесуть Україну на тарілочці", - пише автор.

Проблема з точки зору Кремля, на думку автора, полягає в тому, що навіть якщо підтримка України з боку США припиниться в разі перемоги Трампа або навіть раніше, скажімо, якщо прихильникам Республіканської партії вдасться зупинити подальшу підтримку України, Росії все одно потрібно буде "нав'язати Україні свою перемогу".

"Це не означає, що українці просто припинять воювати. В перші кілька тижнів війни вони довели, що вміють зупиняти російський військовий наступ, маючи дуже обмежені ресурси. Наразі у них набагато більше високотехнологічних боєприпасів, і важко уявити, що російські танки зможуть швидко прокотитися через Україну до Києва і далі", - продовжив експерт.

"Українці продовжуватимуть воювати, тому що у них немає вибору – їм нікуди йти, адже це їхня країна. І я просто не бачу, як Росія може швидко закріпити будь-яку перемогу – все одно знадобляться місяці, а, можливо, й роки важких боїв, щоб Росія придушила український спротив. І тут важливо зазначити, що навіть якщо підтримка США відійде на другий план, європейська підтримка, швидше за все, не зменшиться, оскільки занадто багато європейських держав усвідомлюють військову загрозу з боку Росії", - заключив Еш.

Раніше у The Washington Post написали про те, що Україна може зіткнутися з реальністю, в якій їй доведеться вести переговори із Росією.

А видання NBC з посиланням на власні джерела повідомило, начебто США та Європа почали обговорювати з Україною можливі мирні перемовини з Росією, а також – те, від чого Києву доведеться відмовитись для досягнення угоди.

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