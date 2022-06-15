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"Путін розраховує, що скоро Захід втомиться від війни в Україні": в МЗС Польщі наголосили – потрібні додаткові санкції

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"Путін розраховує, що скоро Захід втомиться від війни в Україні": в МЗС Польщі наголосили – потрібні додаткові санкції

Фото: ТСН.ua

Щоб зупинити війну, потрібні додаткові санкції, які мають бути прийняті не лише на рівні ЄС.

Російський диктатор Володимир Путін розраховує, що скоро Захід втомиться від повномасшатбної війни, яку він розпочав в Україні. Аби цього не сталося, потрібно продовжувати підтримку України.   

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, пише РАР.

"Ми маємо активно протидіяти будь-якій можливій втомі, тому що війна в Україні триває, там щодня гинуть люди, щодня там гинуть діти та жінки, щодня руйнується інфраструктура", – наголосив він.

Дипломат також зазначив, що для боротьби з Росією потрібні додаткові санкції, які мають бути прийняті не тільки на рівні ЄС, а також G7 та іншими євроатлантичними партнерами – США або Японією.

Також потрібно і надалі надавати Україні військову та матеріальну підтримку.

Нагадаємо, Огризко перелічив країни, які можуть почати активно допомагати Україні.

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