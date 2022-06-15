"Путін розраховує, що скоро Захід втомиться від війни в Україні": в МЗС Польщі наголосили – потрібні додаткові санкції

"Путін розраховує, що скоро Захід втомиться від війни в Україні": в МЗС Польщі наголосили – потрібні додаткові санкції

Щоб зупинити війну, потрібні додаткові санкції, які мають бути прийняті не лише на рівні ЄС.

Російський диктатор Володимир Путін розраховує, що скоро Захід втомиться від повномасшатбної війни, яку він розпочав в Україні. Аби цього не сталося, потрібно продовжувати підтримку України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, пише РАР.

"Ми маємо активно протидіяти будь-якій можливій втомі, тому що війна в Україні триває, там щодня гинуть люди, щодня там гинуть діти та жінки, щодня руйнується інфраструктура", – наголосив він.

Дипломат також зазначив, що для боротьби з Росією потрібні додаткові санкції, які мають бути прийняті не тільки на рівні ЄС, а також G7 та іншими євроатлантичними партнерами – США або Японією.

Також потрібно і надалі надавати Україні військову та матеріальну підтримку.

Нагадаємо, Огризко перелічив країни, які можуть почати активно допомагати Україні.

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