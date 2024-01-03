Путін розширює свої військові цілі в Україні: в ISW пояснили, що задумав очільник Кремля

За оцінкою американської розвідки, ЗС РФ станом на грудня 2023 року втратили 315 000 окупантів.

Американські аналітики вважають, що очільник Кремля Володимир Путін, найімовірніше, розширює свої військові цілі в Україні, розпочинаючи боротьбу із Заходом.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики пояснюють, що Путін розширює свої військові плани, "щоб створити умови для постійного нарощування російської армії та виправання великих жертв на полі бою".

"2023 року Росія майже не здобула значних позицій завдяки високій вартості людської сили, незважаючи на абсурдні заяви Путіна 1 січня про те, що він лише наказує російським військовослужбовцям починати наступ, який не призведе до значних втрат. Однак Міністерство оборони Великої Британії 30 грудня заявило, що "середньодобова кількість втрат росіян в Україні зросла майже на 300 осіб протягом 2023 року і що втрати росіян можуть перевищити половину мільйонів до кінця 2024 року", - йдеться у звіті.

Аналітики наводять розсекречену оцінку розвідки США про втрати російської армії. За їхніми даними, ЗС РФ станом на грудня 2023 року втратили 315 000 військовослужбовців від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Такі великі втрати за невеликі територіальні здобутки, ймовірно, спонукають Путіна представити сильне ідеологічне обґрунтування для продовження тривалої війни за своїм вибором, яку він розпочав з Росією. Зокрема, Путін закінчив свої спостереження щодо російсько-західного конфлікту, сказавши одному пораненому військовослужбовцю в госпіталі, що він отримав поранення не для того, щоб Росія все кинула і здалася", - зазначають в ISW.

Аналітики вважають, що ці з аяви Путіна, ймовірно, свідчать про те, що він готує "довгострокове виправдання, щоб тримати сили мобілізованими та брати участь у боях для постійного захисту суверенітету Росії від Заходу".

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