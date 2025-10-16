“Путін розуміє лише мову тиску”: Зеленський емоційно звернувся після ударів РФ

Наслідки обстрілів України / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про масовані обстріли України в ніч на 16 жовтня, під час яких російські війська завдали понад 300 ударів дронами та випустили 37 ракет, значна частина з яких була балістичними.

Деталі голова держави повідомив у Telegram.

“Ця ніч – це удари по наших людях, нашій енергетиці, цивільній інфраструктурі”, – заявив глава держави у своєму зверненні.

За словами Зеленського, під ударом опинилися Вінниччина, Сумщина, Полтавщина, а також Харківська та Чернігівська області.

У Ніжині пошкоджено поштове відділення, є поранений. У Харківській області удари прийшлися по критичній інфраструктурі та підрозділах ДСНС — також є постраждалі.

Президент наголосив, що росіяни застосували касетні боєприпаси у дронах “Шахед” і завдали повторних ударів, щоб поцілити у рятувальників та енергетиків, які працювали над ліквідацією наслідків атак.

“Є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор — б’ють “шахедами” з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків”, — зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що кожна доба цієї осені приносить нові удари по енергетичній системі України, а Росія не зупиниться, доки не відчує реального тиску.

“Путін глухий до всього, що говорить світ. Єдина мова, яку він здатен зрозуміти, – це мова тиску. Тиск санкціями, тиск далекобійністю”, — наголосив він.

Зеленський додав, що рішення, здатні змінити хід війни, залежать від США, Європи та партнерів, чия підтримка безпосередньо впливає на швидкість досягнення миру.

Президент повідомив, що у Вашингтоні 16–17 жовтня він планує обговорити з американським керівництвом посилення оборонної допомоги Україні.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили ракетами і дронами про енергооб'єкту ДТЕК Нафтогаз. Через обстріл робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Крім того, через нічну атаку частина Полтавської області опинилася без газу. Через падіння уламків та прямі влучання пошкоджено об’єкти нафтогазової промисловості.