Путін розуміє, що має 10-12 тижнів для досягнення своїх цілей — Sky News

Sky News також пише, що якщо російські окупанти захоплять Покровськ до зими, то Путін може дати зрозуміти, що готовий до переговорів щодо припинення війни.

Наприкінці серпня Росія здійснила кілька повітряних атак на Україну. Втім, очільник Кремля Володимир Путін, ймовірно, хоче забезпечити сухопутний коридор між окупованим Кримом і Донеччиною.

Про це пише Sky News.

За словами військового аналітика Шона Белла, влітку основні зусилля Росії були спрямовані на захоплення частини Донецької області, що перебуває під контролем України. Попри значні втрати, росіяни повільно, але впевнено просуваються

Sky News пише, що Покровськ для ЗСУ є стратегічно важливим логістичним і транспортним вузлом у регіоні, а російський диктатор Путін розуміє, що взимку буде складно підтримувати динаміку просування.

"Через це в нього є, можливо, 10-12 тижнів, щоб досягти своїх цілей, — йдеться в матеріалі.

Ситуація на Покровському напрямку

Як писав ТСН.ua, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що кілька днів працював у бригадах, які обороняються на Покровському напрямку, де, за його словами, на цей час склалася найскладніша ситуація.

Росіяни продовжують просуватися на Покровському напрямку, який став головним вістрям атак ворога ще у квітні 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський проводить наради з військовим керівництвом щодо ситуації на фронті, на яких головним пунктом стає оборона Покровська й Торецька.

Головком ЗСУ Олександр Сирський називає ситуацію на цьому напрямку найскладнішою. Військові оглядачі заявляють про хаос в обороні, а місцева влада закликає жителів Покровська терміново евакуюватися.

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