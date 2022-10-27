“Путін розуміє, що програв війну”: Арестович пояснив теперішню мету воєнних дій окупантів в Україні

Радник Офісу президента України вважає, що безперспективним опором ЗСУ у Кремлі намагаються забезпечити собі кращу переговорну позицію після поразки у війні.

Військовий експерт та радник ОП Олексій Арестович стверджує, що і президент РФ Володимир Путін, і все його оточення розуміють безперспективність ведення бойових дій в Україні.

Таку думку він висловив у розмові з російським блогером та правозахисником Марком Фейгіним.

За словами Арестовича, концентрація військ Російської Федерації, намагання не віддати Херсон, проведення контратак на Сватово чи Кремінну є лише спробами Кремля забезпечити собі кращу переговорну позицію після поразки в цій війні.

“Вони зрозуміли, що війну програли. Це розуміє і Путін, і все його оточення. Їхнє завдання тепер - сторгуватися на прийнятних цінах, щоб продати те, що вони отримають, як перемогу Росії, щоб їх не знесли. Це їхнє головне завдання. Для цього вони готові тратити сотні тисяч життів мобілізованих, але годинник тікає не на їхню користь”, - зауважив експерт.

Нагадаємо, російський політолог вважає, що після поразки РФ у війні проти України мобілізовані росіяни повернуться додому та знесуть режим Володимира Путіна.

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