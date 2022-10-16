"Путін розуміє, що програє": офіцер ЗСУ повідомив, коли буде повторний напад з Білорусі

Диктатор Володимир Путін розуміє, що програє розпочату ним криваву війну в Україні і в нього залишився один аргумент - ядерна зброя.

Про це заявив офіцер Збройних сил України Ігор Лапін в ефірі телеканалу "Еспресо".

На його думку, повторний наступ росіян з території Білорусі є цілком реальним і статися це може, коли війська РФ будуть істотно програвати ЗСУ.

"Я переконаний, що буде повторний наступ з Білорусі. Щойно наші війська будуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, це обовʼязково станеться. Це ж саме стосується і Луганщини з Донеччиною. Це потрібно росіянам, щоб відвернути увагу наших сил й розтягнути тили української армії. Путін розуміє, що програє цю війну і в нього залишився один аргумент - ядерна зброя", - сказав Лапін.

Крім того, офіцер ЗСУ висловився щодо мобілізації у РФ. Він переконаний, що попри заяви Кремля, мобілізація у РФ буде тривати.

"Путін сказав, що припиняє мобілізацію. Однак він бреше. Він завжди це робить. Мобілізація у РФ буде продовжуватись. Питання лише в тому, як вона буде проходити. Чим будуть годувати та в що одягати мобілізованих. Також таку кількість мобілізованих потрібно десь розмістити, а їхня дислокація є законними цілями для України", - пояснив Лапін.

Нагадаємо, Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Диктатор Білорусі заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі.

Аналітик Європейськой Ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін висловив думку, що військові РФ, які входять до складу регіонального угруповання військ, могли прибути до Білорусі через страх Лукашенка, спробу Москви відтягнути ЗСУ на північний кордон, а також через можливий наступ на Київ.

Крім того, у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ.

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