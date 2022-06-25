Путін розуміє, що війна в Україні затягується, тому чекати перевороту до кінця року не варто - розвідка

Путін розуміє, що війна в Україні затягується, тому чекати перевороту до кінця року не варто - розвідка

Президент країни-агресорки Володимир Путін розуміє, що війна в Україні перетворюється у війну на виснаження.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький вважає, що такий розвиток подій буде на руку окупантам, адже вони мають більший людський ресурс.

Про це Скібіцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Путін має для себе свою ціль і він плавно до неї йде. Він проводить історичні паралелі з Російською імперією, з Петром I, який вивів Росію в Європу. Він уже говорить про війну Росії зі Швецією, яка тривала 21 рік. Тобто він уже усвідомлює, що ця війна, яку він розв'язав, не закінчиться за два тижні, як він цього хотів. Він розуміє, що це буде війна на виснаження, так само як і ми це розуміємо. Його план – крок за кроком загарбувати наші території і потім щось з ними робити", - зауважив він.

Скібіцький переконаний, що перевороту або зміни позицій окупантів найближчим часом чекати не слід. Принаймні до кінця цього року.

"Усе буде залежати від стану його здоров'я. Але це також мова йде про 2-3 роки. Відповідно, час грає на руку окупантів і вони це розуміють. Навіть якщо взяти за кількістю населення – ресурс Російської Федерації набагато більший", - додав він.

Нагадаємо, розвідка Британії вважає, що найближчими місяцями наступ Росії в Україні сповільниться, адже окупанти виснажують свої ресурси в Україні.

Читайте також: