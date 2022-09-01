"Путін розуміє тільки прямий удар": Подоляк розповів, як змусити Росію вивести війська з ЗАЕС

Президент Росії Володимир Путін може не погодитися на виведення своїх військ з території Запорізької АЕС та на демілітаризацію довкола станції. Єдине, що розуміє Путін – це удар ЗСУ по його армії.

Проте є кілька кроків, виконавши які, можна запобігти техногенній катастрофі в окупованому Енергодарі.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах.

"Путін може ні на що не погоджуватися, тому що Путін для того і почав війну, щоб встановити свої правила. Тому вважати, що щось має підтиснути Путіна до того, щоб він ухвалив якісь правильні рішення, – це неправильно. Поки це не зроблять ЗСУ з точки зору тактичних поразок російської армії на півдні, в центрі, на сході нашої країни і таке інше. Тобто єдине, що розуміє пан Путін, – тільки прямий удар Збройними силами по його армії", – пояснив Подоляк.

Він також назвав чотири кроки для запобігання катастрофі на ЗАЕС.

"Світ має зрозуміти – якщо ми хочемо забезпечити себе гарантіями про неможливість техногенної катастрофи в місті Енергодар, маємо зробити декілька кроків. Перше – це дійсно демілітаризувати зону навколо ЗАЕС. Друге – відвести всі війська Росії хоча б на 10-15 кілометрів. Третє – якщо Росія це не робить, то треба ввести оптимальні, жорсткі санкції проти атомної галузі РФ. Четверте – замість заяв МАГАТЕ, ООН і таке інше треба вивести Росію зі складу всіх тих організацій, для того щоб не було впливу, не було права вето", – розповів радник керівника ОП.

Він наголосив на важливості того, аби РФ було виключено зі складу ООН.

"Я особливо говорю про ООН. Щоб Росія перестала бути постійним членом Ради безпеки ООН. І щоб нарешті ООН почала приймати резолюції, які дійсно будуть іншими країнами сприйматися як резолюції дії, а не резолюції, аби відбитися від питань", – додав Подоляк.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ відвідала захоплену росіянами Запорізьку АЕС в Енергодарі. Гендиректор МАГАТЕ та очільник місії Рафаель Ґроссі повідомив, що вдалося побачити "ключові речі" у перші години візиту на ЗАЕС.

Після цього місія МАГАТЕ поїхала зі станції, залишивши там 5 своїх експертів, які продовжать роботу.

Без сюрпризів не обійшлося: як місія МАГАТЕ вирушила на ЗАЕС

Читайте також: