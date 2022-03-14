Путін розв’язав війну, яка може перерости у Третю світову – Шмигаль

Путін розв’язав війну, яка може перерости у Третю світову – Шмигаль

Прем'єр наголосив, що уникнути покарання за геноцид і тероризм неможливо.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що президент Росії Володимир Путін розв’язав у центрі Європи повномасштабну війну, яка може перерости у Третю світову.

Про це Шмигаль сказав під час свого виступу через відеозв'язок на засіданні ПАРЄ 14 березня.

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"Я стверджую, що Росія і особисто президент Путін у 21 столітті розв’язав у центрі Європи повномасштабну війну, яка може перерости у Третю світову", – наголосив голова українського уряду.

"З 2014 року українська сторона просила не повертати російську делегацію в Парламентську асамблею Ради Європи. Сьогодні делегація Росії сама призупинила свою роботу. Впевнений, це лише відображає бажання Путіна уникнути покарання та обмежити тисячі скарг з боку українських громадян за злочини, що він та його поплічники скоїли проти України протягом останніх 8 років", – розповів Шмигаль.

Він також наголосив, що уникнути покарання за геноцид та тероризм неможливо.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що його держава відповість Росії на будь-які загрози від неї для НАТО, навіть якщо це призведе до третьої світової війни.