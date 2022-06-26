Путін сам роззброює російську армію, але вони мають невичерпний запас боєприпасів – експерт

Росія втратила за 4 місяці війни своє найкраще устаткування, але іншої зброї в неї величезний запас.

Росія немає необмеженого запасу сучасних танків, а половина їх сучасних танків знищена, до того ж у них немає також необмеженого запасу найкращих військ, більшість із них також знищені – це наслідки тієї війни, яку затіяв російський лідер. Про це в інтерв’ю ТСН розповів австрійський військовий експерт Том Купер.

«Все завдяки Путіну. Він самостійно роззброює російську армію. Але вони мають майже необмежений запас боєприпасів", - запевняє він.

Як приклад наводить те, що зараз росіяни переходять до іншого калібру снарядів, бо попередні вже закінчились.

"Зараз вони замінюють багато артилерійських снарядів калібру 122 міліметри на 152 міліметри. Ця заміна відбувається, бо вони вистріляли більшість своїх артилерійських снарядів калібру 122 міліметри. В той же час вони мають заміну - снаряди калібру 152 міліметри, що в той же час мають трохи більше вогневої потужності. І кількість цих боєприпасів, здається, невичерпною. Тобто, в деяких відношеннях вони мають необмежені ресурси, а в деяких — навпаки", - зазначає Купер.

Повне інтерв'ю читайте тут.

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