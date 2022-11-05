"Путін сам відкрив "скриньку Пандори" – військовий експерт пояснив причину невдоволення армії РФ

Олександр Мусієнко відзначає часті зміни у командуванні окупантів, і додає, що такі зміни, аж ніяк не надихають росіян.

У російській армії щоразу знаходиться новий привід для невдоволення та деморалізації. Євген Пригожин та інші, схожі на нього "діячі" – чужі для військових. Військові не можуть сприймати їх, як своїх.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю "24 каналу".

Експерт також зазначив, що Пригожин – головний підрядник міноборони Росії, постачав у цю армію все, що завгодно.

"Не слід забувати, що йому дали вказівку створити ПВК "Вагнер" - але він не військовий. Звісно, що на тлі цього виникатимуть конфлікти", – переконаний Мусієнко.

На думку фахівця, окрім Пригожина, зараз можуть з'являтися й інші – так звані польові командири. Вони орієнтуватимуть на себе мобілізованих та інших військових, які не задоволені.

"Можемо згадати того ж Гіркіна, інші особи теж можуть виринути. Так, як ми бачимо, що Путін сам відкрив цю "скриньку Пандори", він сам нагороджував польових командирів – "Гіві", "Моторолу", Захарченка, ми чули про всіх цих терористів", – додає Олександр Мусієнко.

Російські вояки пригнічені та деморалізовані

Олександр Мусієнко пояснює, що будучи офіцером російської армії, сидить умовний генерал, який провів бойові дії. І тут нагороджують Захарченка або "Гіві" – це абсолютно випадкові люди, і незрозуміло, хто вони.

"Звісно, це викликатиме обурення та невдоволення – на цьому тлі будуть загострюватись процеси. Плюс ще – всі озброєні тепер, всі ці офіцери можуть орієнтувати на себе велику армію мобілізованих", – додає фахівець.

Також експерт відзначає часті зміни у командуванні окупантів. Такі зміни, аж ніяк не надихають росіян.

"Постійна зміна командування – це означає, що будь-яка ініціатива ще більше пригнічена. Це негативно впливає на організацію, бо якщо якийсь російський офіцер отримує посаду, то йому треба вникнути", – переконаний Мусієнко.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін шукає шляхи до ескалації, аби підштовхувати та залякувати Захід, щоб він погодився на переговори з ним.

Росія перетворюється на Північну Корею: Зеленський вибудовує потужну антипутінську коаліцію

Читайте також: