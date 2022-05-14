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"Путін сам винен, і це один з наслідків його гри", - Фінляндія про вступ до НАТО

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"Путін сам винен, і це один з наслідків його гри", - Фінляндія про вступ до НАТО

Фото: Associated Press

Для Фінляндії настав час вступити в Альянс, але вона "не має наміру нікого провокувати". Країна готова виконувати свої обов'язки щодо забезпечення безпеки Європи.

Фінляндія готова вступити в НАТО, оскільки настав час обзавестися союзниками і отримати більше партнерів. 

Про це заявила міністр у справах Європи та управління власністю Фінляндії Тютті Туппурайнен, повідомляє Sky News.

За її словами, Фінляндія не веде небезпечну гру, йдучи наперекір попередженню керівника Кремля Володимира Путіна.

"Абсолютно ні. Ми знаходимося в іншій ситуації з тої пори, як Росія почала свою безжальну і незаконну війну в Україні", - зазначила вона.

Вона пояснила, що для Фінляндії настав час вступити в Альянс, але вона "не має наміру нікого провокувати".

"Мова йде про безпеку. У нас є сусід, який, як ми переконалися, здатний діяти і вести дуже нещадну війну. Ми готові до будь-яких неприємних заходів проти нас, але немає абсолютно ніякої паніки, і ми не боїмося. Ми готувалися до всіх видів дій, і це наші власні рішення. Путін сам винен, і це один з наслідків його гри", - сказала вона.

За словами міністра, Фінляндія готова виконувати свої обов'язки щодо забезпечення безпеки Європи.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення Фінляндії вступити до НАТО є помилкою.

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