Путін на саміті ШОС зробив цинічну заяву про перемовини з Україною і приплів туди США

Володимир Путін прилетів до Казахстану на саміт ШОС.
Президент Росії Володимир Путін прилетів до Казахстану з робочою поїздкою для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані та зустрічі з лідерами Китаю і Туреччини.
Під час свого виступу диктатор зробив цинічну заяву про перемовини з Україною, мир та припинення вогню. За його словами, "Росія завжди виступала і виступає за мирний політико-дипломатичний вирішення ситуації в Україні"
"... криза, що виникла внаслідок абсолютно безцеремонної політики США на чолі з їхніми сателітами. Ми неодноразово висували з цього приводу пропозиції. У середині червня нами представлено ще один варіант врегулювання конфлікту в Україні, який у разі готовності української сторони, а головне – її західних спонсорів, прийняти його дозволив би буквально одномоментно, негайно припинити бойові дії, зберегти людські життя та розпочати переговори", - заявив диктатор Росії.
Нагадаємо, Зеленський відповів, чи запросять Путіна на наступний Саміт миру щодо України.
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