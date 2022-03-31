Путін ще не хоче припиняти війну та зустрічатися із Зеленським, бо "не дозріли умови" - прем'єр Італії

Путін ще не хоче припиняти війну та зустрічатися із Зеленським, бо "не дозріли умови" - прем'єр Італії

За словами Драгі, очільник Кремля сказав про невеликі кроки у переговорах.

Прем'єр Італії Маріо Драгі розповів про результати своєї вчорашньої телефонної розмови з російськи президентом Володимиром Путнім та повідомив, що очільник Кремля наразі не має наміру припинять вогонь в України та зустрічатися із Володимиром Зеленським.

Про це Драгі розповів журналістам 31 березня, пише видання "Sky Italia".

За словами Драгі на запитання, коли очікується припинення вогню в Україні, навіть тимчасового, Путін сказав, що "умови не дозріли".

Також у розмові х прем'єром Італії очільник Кремля заявив, що час для зустрічі з президентом України ще не настав.

"Відповідь Путіна полягала в тому, що час ще не настав, учасникам переговорів потрібно продовжити переговори. Путін зазначив, що, на його думку, в переговорах є невеликі кроки вперед і фактично позиції двох сторін з різних питань дещо зблизилися. Я дуже обережно ставлюся до цього, тому що все ще є багато скептицизму, і нам потрібно говорити про факти", – підсумував Драгі.

Щодо питання розрахунків за газ у рублях, очільник італійського уряду сказав Путіну, що європейські компанії продовжуватимуть платити в євро чи доларах.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 36-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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