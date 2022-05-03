Путін ще не визначився з долею Донбасу - керівник військової розвідки України

За даними української розвідки, Путін остаточно ще не вирішив, що робити з Донбасом.
Президент Росії Володимир Путін одноосібно вирішує, що робити з Донбасом, однак остаточного рішення він поки не прийняв.
Про це начальник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов розповів у інтерв’ю НВ.
За його словами, Путін не прийняв остаточного рішення, чи намагатися йому прийняти так званий Донбас у склад Росії, чи лишати його якоюсь третьою територією.
"Проте певні кроки вже зроблені. Серед них найголовніший – перехід кураторства (над проєктом "ЛДНР" - ред.) від пана Суркова (Владислав Сурков відповідав за закордонні території), до першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. Це безпосереднє керівництво з Кремля. Це ніяке не керівництво закордонними територіями. Вони готуються до даних процесів, але остаточного рішення ще немає", - говорить Буданов.
Буданов вважає, що це рішення залежатиме від багатьох факторів.
"По-перше, їм потрібен увесь Донбас. Бо навіть для хворого розуму буде нелегітимно, коли одна частина Донбасу під контролем поки що у них, а інша — ні. Їм потрібен увесь Донбас, аби номінально сказати, що народ Донбасу обрав свій шлях", - зазначив він.
Нагадаємо, керівник воєнної розвідки України назвав причини, чому Росія провалила наступ на Київ.
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