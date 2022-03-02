"Путін, щоб ти здох": євреї з Києва, які пережили Голокост, записали відеозвернення

"Путін, щоб ти здох": євреї з Києва, які пережили Голокост, записали відеозвернення

Кияни заклякали президента РФ залишити Україну, "щоб ми тебе не бачили і не чули – хто ти й що ти".

У Києві народжені в Україні євреї, які пережили Голокост і втратили близьких у Бабиному Яру, записали відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна з закликом забиратися з території країни.

Відповідне відеозвернення опубліковане в середу, 2 березня.

Автори звернення є мешканцями столичного будинку для літніх людей і на сьогодні змушені ховатися у бомбосховищі від російських ударів.

"Народилася я в Україні. Війну 22 червня 1941 року зустріла під бомбардуванням у Києві. У Бабиному Яру загинули мої родичі. 24 лютого 2022 року я знову зустрічаю в Києві під бомбардуванням та обстрілами. Путін, забирай свої війська та забирайся з України. Ми хочемо миру!" – сказала у зверненні Валентина Йосипівна Романова.

"Мої родичі загинули у Бабиному Яру в 1941-му. Тепер я сиджу в бомбосховищі і на мене сипляться ворожі бомби. Путін, забирайся геть з Києва та з України!" ­– сказав Олег Якович, що народився 1940 року в Києві.

"До війни жила у Києві, корінна киянка. 1941-го почалася війна. Моїх усіх рідних по маминій лінії ­– євреїв – забрали до Бабиного Яру. Всі вони загинули там. Сьогодні війну я також зустрічаю у Києві, але вже інше століття, страшне… Путін, щоб ти був здох! Залиш нас, наволоч, щоб ми тебе не бачили і не чули – хто ти й що ти…" ­– звернулася Тамара Олексіївна, народжена в столиці 1939 року.

Нагадаємо, 1 березня російська авіація завдала удару по Бабиному Яру в Києві. Внаслідок загинули 5 людей, які прийшли туди вшанувати жертв Голокосту, ще 5 – зазнали поранень. Президент України Володимир Зеленський розкритикував удар Бабиному Яру і закликав євреїв по всьому світу засудити вбивства мирного населення України.