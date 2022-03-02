"Путін, щоб ти здох": євреї з Києва, які пережили Голокост, записали відеозвернення

Кияни заклякали президента РФ залишити Україну, "щоб ми тебе не бачили і не чули – хто ти й що ти".
У Києві народжені в Україні євреї, які пережили Голокост і втратили близьких у Бабиному Яру, записали відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна з закликом забиратися з території країни.
Відповідне відеозвернення опубліковане в середу, 2 березня.
Автори звернення є мешканцями столичного будинку для літніх людей і на сьогодні змушені ховатися у бомбосховищі від російських ударів.
"Народилася я в Україні. Війну 22 червня 1941 року зустріла під бомбардуванням у Києві. У Бабиному Яру загинули мої родичі. 24 лютого 2022 року я знову зустрічаю в Києві під бомбардуванням та обстрілами. Путін, забирай свої війська та забирайся з України. Ми хочемо миру!" – сказала у зверненні Валентина Йосипівна Романова.
"Мої родичі загинули у Бабиному Яру в 1941-му. Тепер я сиджу в бомбосховищі і на мене сипляться ворожі бомби. Путін, забирайся геть з Києва та з України!" – сказав Олег Якович, що народився 1940 року в Києві.
"До війни жила у Києві, корінна киянка. 1941-го почалася війна. Моїх усіх рідних по маминій лінії – євреїв – забрали до Бабиного Яру. Всі вони загинули там. Сьогодні війну я також зустрічаю у Києві, але вже інше століття, страшне… Путін, щоб ти був здох! Залиш нас, наволоч, щоб ми тебе не бачили і не чули – хто ти й що ти…" – звернулася Тамара Олексіївна, народжена в столиці 1939 року.
Нагадаємо, 1 березня російська авіація завдала удару по Бабиному Яру в Києві. Внаслідок загинули 5 людей, які прийшли туди вшанувати жертв Голокосту, ще 5 – зазнали поранень. Президент України Володимир Зеленський розкритикував удар Бабиному Яру і закликав євреїв по всьому світу засудити вбивства мирного населення України.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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