Путін щодо світу діє, як Гітлер, а щодо свого населення - як Сталін: закони країни спрямовані проти росіян

В Росії Держдума ухвалює закон, згідно з яким потрапляння в полон прирівнюється до державної зради.

Та їм простіше здатися в полон, де не дивлячись на їхні звірства, ставлення до них відповідає всім міжнародним конвенціям, йдеться в ТСН.

Всі звикли у Путіні бачити збочену реінкарнацію Гітлера: запровадження рашистської свастики, бажання окуповувати чужі країни, створення власного «Третього рейху» ... Але тінь Гітлера - не єдина, яка ходить біля Путіна. 14 червня 2022 року – дата, коли Путінські «єдінароси» офіційно винайшли машину часу та повернули Росію на 80 років назад. У сталінські часи 1942 року.

«28 липня 1942 року. Наказ Народного комісара оборони СРСР І. В. Сталіна № 227. «Ні кроку назад. Панікери та боягузи повинні винищуватися на місці. Єдиною причиною відходу з позицій може бути лише смерть», - йшлося в документі.

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Цей наказ №227, що більш відомий як «Ні кроку назад», генералісімус видав під час Другої світової. Цим наказом Сталін, фактично, створив штрафні батальйони, легалізував «загранатряди» НКВД для розстрілу «красноармійців» на фронті. Цей наказ автоматично зробив з кожного полоненого радянського солдата – зрадника батьківщини. З усіма відповідними наслідками і для них, і для їх родин. 80 років потому: путінський законопроєкт дуже схожий на циркляр Сталіна.

«Держдума взяла у першому читанні законопроєкт, згідно з яким перехід на бік супротивника в умовах збройного конфлікту, участь у якому бере Росія, прирівнюється до державної зради», - зазначають в російських ЗМІ.

Хоча в цьому неосталінському документів немає інформації про загранатряди для росіян на українському фронті. Та раніше вже було відомо, що ФСБівці розстріють дезертирів. Зате в путінським документом передбачене покарання за здачу в полон: своя, рідна російська в’язниця. «… за перехід на бік супротивника загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 20 років зі штрафом у розмірі до 500 тис. рублів»

Між неосталінською-рашистською Росією та цивілізованою європейською країною, яка від Росії захищається, прірва. Українських бійців, яких вдається вирвати з полону, дома чекають та зустрічають, як героїв. Полонених ворогів - утримують, згідно з міжнародними конвенціями. Кожен російський солдат, що прийшов вбивати українців, але був взятий у полон – утримується в кращих умовах, ніж засуджені кримінальні злочинці.

В Україні запустили сайт, де російський окупант може знайти всю потрібну інформацію, як здатися в полон. Що, врешті, і робить. Експерти говорять, що рашисти - давно демотивовані через величезні втрати та неспроможність досягти військових цілей. Чи додасть мотивації загроза потрапити з полону до російської буцегарні на роки - питання риторичне.

В історії таке вже було: «За Сталіна», коли кожного військовополоненого «красної» армії, після звільнення з німецького полону – відправляли не додому, радіти, що вижив, а сотнями тисяч кидали у спеціальні фільтраційні табори.

Відкрито повертаючись до практики сталінського терору – сам Путін нестерпно біситься, коли його ототожнюють що зі Сталіним, що з Гітлером. Настільки, що в Росії вже рік, як вирішили законом заборонити порівнювати роль сталінського СРСР і гітлерівської Німеччини в Другій світовій війні.

Такими новими законами Кремль хоче еалякати своє військо. Але, цілком можливо, для Путіна це стане «пострілом собі ж у ногу», бо коли солдату доведеться обирати між 20 рокаму у російські тюрмі в нелюдських умовах. Та між полоном в Україні, де ставляться краще, ніж до кримінальних зеків… вочевидь, окупанту буде над чим задуматися.

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