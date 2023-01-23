"Путін серйозно прорахувався з Пригожиним": експерт вказав на загрозу для Кремля

Президент Росії Володимир Путін підтримує незаконні збройні формування на кшталт ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, які згодом можуть виступити проти Кремля.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

Також читайте Поранених на війні в Україні "вагнерівців" лікують у повʼязаній із донькою Путіна клініці

"Путін прораховується досить серйозно. Він зараз озброює різні елементи, різні ПВК. Він заохочує "отаманщину". Вони завжди казали - "у вас зараз отаманщина"... Та це у вас зараз ПВК "Вагнер", ДШРГ "Русіч", Ходаковський, Пригожин і так далі. Це у вас з місць позбавлення волі маніякам і вбивцям дають зброю і вони йдуть вбивати. А ви потім цим людям пропонуєте місця в Держдумі, це на повному серйозі дискутується. Це ж не у нас, а в Росії нагородили Гіві і Моторолу, Путін вручив державні нагороди терористам і вбивцям. Це у них заохочується", - заявив Мусієнко.

Як зазначив військовий експерт, пастка в тому, що втримувати цих людей під контролем - "досить важка справа".

"Це не кадрові військові. 50 тисяч - це вже немала цифра. Як мінімум для того, щоб здійснити марш на Москву в стилі маршу на Рим, який зробив свого часу Муссоліні, цілком достатньо. І не факт, що хтось буде протидіяти", - пояснив він.

Нагадаємо, за оцінками США, зараз в Україні дислокується близько 50 тис. бійців ПВК "Вагнер" - 10 тис. контрактників і 40 тис. засуджених. Для озброєння найманців, ймовірно, було використано зброю, яку РФ у порушення міжнародних правил отримала з Північної Кореї.

Міністерство фінансів США визнало ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією і готує санкції проти неї та її мереж підтримки в усьому світі.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв повідомив, що між президентом РФ Володимиром Путіним та власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним зароджується протистояння, першим етапом якого стало звільнення генерала Сергія Суровікіна з посади командувача російськими військами в Україні. Грозєв вважає, що Пригожин хоче одержати частину реальної влади в РФ.

Водночас, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк стверджує, що ПВК "Вагнер" вже втратила вбитими і пораненими 77% з майже 40 тисяч завербованих у колоніях в'язнів.

Читайте також: