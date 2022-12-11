“Путін серйозно розмірковує над цим”: експерт оцінив можливість застосування РФ тактичної ядерної зброї

Російський президент згаяв час для нанесення ядерного удару по Україні і тепер відчуває тиск з різних сторін.

Президент РФ Володимир Путін і його військове керівництво серйозно обговорювали можливість застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України. На його переконання, це не спровокує глобального ядерного конфлікту.

Про це говорив в ефірі телеканалу Freedom військовий експерт, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

“Думаю, це питання [завдання ядерного удару] виникло вже 25 лютого, як тільки вони усвідомили, що щось пішло не так”, - зауважив він.

За словами експерта, військові радники Путіна пропонували декілька варіантів. Спершу — зосередження зусиль на Донбасі, але це не зіграло. Потім була ідея провести мобілізацію, яка нібито допоможе переламати хід війни, але знову ж таки жодного ефекту немає.

“Весь час паралельно йшли розмови, чи потрібно проти України застосувати ядерну зброю. Мається на увазі тактична зброя, яка є менш потужною і може мати радше психологічний ефект, тобто знищити кілька десятків тисяч людей і показати Україні і Заходу, що Путін ні перед чим не зупиняється. У розумінні Путіна такий удар або декілька таких ударів по Україні не призведуть до виникнення глобального ядерного конфлікту”, — зазначив Михайло Самусь.

Військовий експерт вважає, що президент РФ переконаний, що у випадку застосування тактичної ядерної зброї ні США, ні НАТО не завдадуть удару у відповідь, а таким чином можна натиснути на Україну і змусити її підписати капітуляцію.

“Не треба недооцінювати ці розмови, Путін серйозно роздумує над цим. Але такими розмовами незадоволені не тільки США, НАТО та Україна, але й Китай та Індія... Я думаю, на Путіна йде великий тиск з різних сторін, щоб він цього не допустив.”, - наголосив Самусь.

На думку експерта, президент РФ згаяв час для нанесення ядерного удару по Україні.

“Якби він застосував [тактичну ядерну зброю] десь в березні, то міжнародна спільнота була би не готова відреагувати відповідним чином. Тепер така готовність є. Тому ймовірність застосування ядерної зброї проти України на надзвичайно низькому рівні”, - підсумував Михайло Самусь.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ може завдати превентивного ядерного удару для роззброєння противника.

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