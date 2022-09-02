Путін шантажує світ ядерною загрозою, оскільки не отримав жорсткої реакції світової спільноти - Подоляк

Фюрер Путін шантажує світ ядерною загрозою, оскільки не отримав жорсткої реакції світової спільноти.

Про це в інтерв’ю російській журналістці повідомив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Путін зайшов на “червону лінію” та шантажує світ ядерною загрозою. Водночас він “продовжує дивитися далі, як це буде працювати”.

Близько місяця тому почалася активна інформаційна робота щодо ризиків, які генерує російська армія на атомній станції. Путін же пригальмував, коли побачив, що місія МАГАТЕ та політики почали казати про необхідність демілітаризації зони навколо станції.

"Пар вийшов, заяви зробили, в тому числі і ООН. Зараз він зробив вигляд, що знехотя дозволив місії їхати через територію України, водночас з місією почали активно працювати. Місія перебуває в напівшоковому стані, а коли приїжджає - навколо озброєні люди і журналісти", - розповів радник керівника ОП.

Він також додав, що санкції проти “Росатому” могли б пом’якшити дії Путіна на Запорізькій АЕС.

"Первинне напруження почало стихати. Відповідно він подумав: "Все, відмінно, далі залишаюся", зафіксувався і чекає. Якщо він не отримує дійсно істотного збитку. Якби "Росатому" заборонили працювати з іншими країнами і з точки зору спорудження нових атомних об'єктів, і продажу ядерного палива, і обслуговування станцій. Тоді його позиція була б набагато м'якше" - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, що в Україні знову зросла кількість поранених внаслідок збройної російської агресії дітей.

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