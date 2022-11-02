Путін схибив, тож момент "персонального перезавантаження" невпинно наближається - Клімкін

Павло Клімкін вважає, що вже некоректно ставити знак рівності між Путіним і Росією.

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін має претензії до України на підсвідомому рівні, тому він ніколи не відмовиться від планів "помститися" нашій країні.

Але відсутність успіхів на полі бою продемонструвала усім – і світу, і його оточенню, що "Акела схибив", що геополітичний гравець перетворився на геополітичного хулігана і вже некоректно ставити знак рівності між Путіним і Росією.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю Obozrevatel висловив міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін.

"Наразі агресор загрожує не лише Україні, але й Центральній Європі, тому для російських еліт дедалі більш актуальним стає питання "персонального перезавантаження" влади в РФ. Цей момент невпинно наближається", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, Путін знову розхитує ситуацію у Молдові, щоб вдарити Україні в спину.

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