Путін, схоже, наважився на зустріч із Зеленським: Пєсков зробив заяву

Наразі організацію можливої зустрічі обговорюють голови МЗС обох країн.

Українська сторона регулярно пропонує країні-окупанту (РФ) провести прямі переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Наразі це питання обговорюють голови МЗС.

Про це заявив прессекретар президента-країни агресорки Дмитро Пєсков 10 березня.

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"Київ постійно виходить із пропозиціями про прямі переговори Путіна та Зеленського, зараз це питання обговорюють голови МЗС", - сказав він.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що Київ звернувся до канцлера ФРН Олафа Шольца по допомогу в організації зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Днями президент України Володимир Зеленський вкотре запропонував очільнику країни-агресорки Володимиру Путіну провести прямий діалог.

Як повідомлялося, журналіст дізнався про держпереворот, який готують у РФ проти Путіна.

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