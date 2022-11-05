"Путін шукає шляхи до ескалації" – експерт розповів про головну помилку диктатора

Президент Росії Володимир Путін шукає шляхи до ескалації, аби підштовхувати та залякувати Захід, щоб він погодився на переговори з ним.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пише 24 канал.

Мусієнко наголосив, що стратегія Путіна – хаос, війна та агресія, тому що в нього немає інших аргументів.

"Була газова тематика – зараз від цієї "газової голки" Європа відмовляється. Тепер війна. Він під приводом війни проти України, погроз Європі та світу хоче перемовин. Така в нього логіка",– пояснив експерт.

Саме тому Путін віддає наказ і інколи над територією Білорусі чи з Калінінграду літають МІГ-31К, який може мати ракети "Кинджал".

Експерт також нагадав про неспокійну ситуацію в Молдові, де проросійські сили намагаються влаштувати переворот й скинути законно обрану владу. При цьому Путіну не вистачає для цього ресурсів.

Олександр Мусієнко розповів, що помилка багатьох диктаторів, які є самовпевненими й зарозумілими людьми, – це "горе от ума" через роки правління. Вони помиляються, що можуть почати війну і її контролювати.

"Оцей контрольований хаос – так не буває. Досить часто усе виходить з під контролю – війну легше почати, ніж завершити. Зараз у нього (Путіна – ред.) пастка – з одного боку він розуміє, що не може втримувати окуповані території. Вже й мобілізація проводиться, а на фронті дуже важко. З іншого боку він створив навколо себе таке оточення й наробив стільки помилок, що це оточення може його зʼїсти в політичному сенсі", – зазначив експерт.

Війна Путіна проти України

Кремлівські еліти вже розпочали боротьбу за вплив в Росії. Президенту Росії Володимиру Путіну загрожує втрата влади.

Експерт Михайло Самусь також наголошує, що у російської армії немає шансів для стримування контрнаступу ЗСУ на Херсонщині.

Щодня втрати Росії у війні проти України збільшуються. Так, станом на 5 листопада, ЗСУ ліквідували вже 75 440 окупантів армії РФ.

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що часткова мобілізація не допомогла у досягненні планів Володимира Путіна, тому він, ймовірно, продовжуватиме приховану мобілізацію.

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