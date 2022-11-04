Путін сказав, скількох росіян вже мобілізував на війну проти України

Російська влада заявила, що в РФ вже мобілізували 318 тисяч чоловіків на війну проти України.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна.

"У нас 318 тисяч (мобілізованих), чому 318 тисяч? Тому що добровольці йдуть. Кількість добровольців не скорочується", - цитує Путіна видання.

В РФ триває прихована мобілізація

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив в РФ "часткову" мобілізацію. Російський міністр оборони Сергій Шойгу оголосив, що в рамках часткової мобілізації до армії планують призвати 300 тисяч людей. Однак насправді плани Кремля можуть бути набагато більшими.

Попри те, що в Кремлі заявили про припинення мобілізації, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російське Міністерство оборони продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом формування "добровольчих" загонів.

Аналітики ISW повідомляють, що так званими "добровольцями" можуть стати як чоловіки зі знятою судимістю, так і чоловіки будь-якого віку та стану здоров'я, навіть якщо мають офіційний статус інваліда. Тим часом вже мобілізовані чоловіки часто сплять на вулиці та голодують, а на фронт їх часто кидають без будь-якої підготовки.

На думку військового експерта Олега Жданова, російський диктатор Путін хоче зібрати мільйон мобілізованих і дуже на них сподівається. Він розраховує на тривалу війну.

Читайте також: