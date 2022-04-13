"Путін сказав все з землею рівняти": перехоплені розмови окупантів свідчать, що РФ планує знищення міст

"Путін сказав все з землею рівняти": перехоплені розмови окупантів свідчать, що РФ планує знищення міст

Загарбникам поступила вказівка, що Рубіжне ще варто "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівняти.

"Путін сказав все з землею рівняти": перехоплені розмови окупантів свідчать, що РФ планує знищення українських міст.

В рамках роботи Міжвідомчого координаційного центру при ГУР МО, за участі Національної поліції України, отримано чергове перехоплення розмов військовослужбовців противника, які розкривають плани російського командування щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Так, мобілізований військовослужбовець армії агресора, Олег Карасьов, розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: "Путін сказав, якщо до 10 травня ніх@я не зробимо, то все з землею рівняти".

Згідно з їхньою інформацією, є розпорядження "Рубіжне ще намагаємось "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть. Позасідали так (ЗСУ), що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють щодня".

"Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента путіна", - повідомляє розвідка.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.

Крім того, збройні сили РФ погрожують завдати ударів по "центрах прийняття рішень", зокрема у Києві, у разі “диверсій” та завдання ударів українськими військами по об'єктах в Росії.

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