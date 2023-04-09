Путін скликав засідання Радбезу: у британській розвідці розповіли, про що говорили

Диктатор заслухав доповідь про ситуацію на тимчасово окупованих територіях.

Президент Росії Володимир Путін напередодні зібрав засідання Ради безпеки. Обговорили ситуацію на фронті.

Британська розвідка зазначає, що нарада стала першим подібним заходом від жовтня 2022 року.

"Основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, у ній йшлося про відновлення, правоохоронну діяльність та громадський порядок на незаконно анексованих територіях України. Вибір Колокольцева основним доповідачем, ймовірно, є спробою Кремля показати ситуацію на цих територіях як нормалізовану", - кажуть розвідники.

Насправді більша частина території залишається зоною активних бойових дій, піддається нападам партизанів і з надзвичайно обмеженим доступом до основних послуг для багатьох громадян.

Радбез у Кремлі 5 квітня

У середу, 5 квітня, Путін провів у Кремлі засідання Ради безпеки РФ, де він вкотре цинічно звинуватив ЗСУ в обстрілах тимчасово окупованих Росією українських територій. Також очільник Кремля знову назвав захоплені території України "історичними землями" РФ, давши вказівку якнайшвидше інтегрувати їх "в єдиний правовий простір РФ".

Окрім того, він наказав до 1 червня завершити створення підрозділів російських правоохоронних органів та спецслужб, заявивши про необхідність "боротися з криміналом".

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