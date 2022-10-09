Путін скликає Радбез: Пєсков повідомив, чи обговорюватимуть задіяння ядерної доктрини РФ

Путін скликає засідання Ради безпеки РФ після того, як було підірвано Кримський міст. Тому у Мережі побоюються, що диктатор може піти на божевільний крок - використати ядерну зброю.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков відповів на питання, чи потрапляє вибух на Кримському мості під можливості залучення ядерної доктрини РФ.

Про це пишуть росЗМІ.

"Ні. Зовсім невірна постановка питання", – сказав він.

Раніше диктатор Путін назвав вибух на Кримському мосту "терактом", який нібито був спрямований проти "критично важливої, цивільної інфраструктури".

Нагадаємо, Пєсков заявив, що у понеділок, 10 жовтня, Володимир Путін збере Раду Безпеки РФ.

"На завтра Радбез заплановано. Щодо тем зорієнтуємо після того, як президент виступить", – сказав речник диктатора, коли його запитали, чи обговорять на засіданні вибух на Кримському мосту.

Вибух на Кримському мосту: що відомо зараз

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту, який сполучає окупований півострів з РФ і був побувдований уже після незаконної анексії 2014 року, пролунав у суботу, 8 жовтня, близько 6 години ранку.

У РФ повідомляли про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту. Згодом кількість жертв, за даними росЗМІ, зросла до п’яти.

А от радник глави Офісу президента Михайло Подоляк певен: вибух влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

За його інформацією, ФСБ хотіла арештувати російських генералів, а Міноборони РФ підставило ФСБ, яке відповідало за охорону моста. За словами Подоляка, говорити про можливий путч ще зарано, але в РФ назріває конфлікт між різними силовиками.

Своєю чергою, російський диктатор Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом" та звинуватив у всьому Україну.