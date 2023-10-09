Путін смертельно хворий: британська розвідка заявляє, що у нього може бути рак мозку

Поведінка російського диктатора на публіці та його зовнішній вигляд можуть казати про те, що Путін перебуває у важкому стані.

День народження російського диктатора Володимира Путіна, яке він відзначив 7 жовтня, може стати його останнім. Британські журналісти отримали розвіддані, в яких йдеться про те, що у голови Кремля, ймовірно, рак мозку.

Про це пише видання The Sun.

Як зазначається, поведінка російського диктатора на публіці та його зовнішній вигляд можуть казати про те, що Путін перебуває у важкому стані. Зокрема, на це вказує те, що він не може всидіти на місці, постійно перебирає паличці та тримається за свій стіл та крісло.

Що цікаво, під час візиту до Росіі глави КНДР Кім Чен Ина Путін увесь час совався на кріслі і притоптував ногою, не в змозі спокійно всидіти на одному місці, а пальці рук диктатора були міцно зчеплені, ніби він намагався приховати тремтіння.

"За словами експерта з поведінкової психології Джастіна Гаспаровича, у Путіна спостерігаються симптоми, схожі на симптоми тих, хто страждає від інсульту, мігрені, розсіяного склерозу або пухлини головного мозку", — йдеться у матеріалі.

Зазначимо, що про поганий стан здоровʼя Путіна почала активно казати після повномасштабного вторгнення РФ до України. Але ніякого офіційного підтвердження цій інформації не було.

Нагадаємо, що і про стан здоровʼя глави Чечні Рамзана Кадирова нещодавно писали. Ходили чутки, що він начебто помирає. Деякі ЗМІ писали й про те, що голова кадирівців і взагалі помер.