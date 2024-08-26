"Путін собі не зраджує": Зеленський відреагував на ранкову атаку по Україні

Сьогодні, 26 серпня, Росія потужно вдарила по українських містах.

Ворожу атаку прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Наразі по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів – комбінований. Понад сотня ракет різних типів та близько сотня Шахедів". І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі", - написав він.

Він також зазначив, що багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.

"Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів- і "Шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Україна пережила масовану атаку. Росіяни випустили ракети та ударні дрони. У деяких регіонах є загиблі. У містах також відсутнє світло та водопостачання. Більше про це читайте у новині.

Головне на ранок 26 серпня: удар по Полтавщині, атака на аеродром в Росії, Білорусь стягує війська

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