Путін сподівався, що ЗСУ усунуть від влади Зеленського: генерал Романенко - про плани Кремля 

Генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко вважає, що російський диктатор Путін на початку війни сподівався, що проти законної влади в Україні повстануть Збройні сили, а українці зустрічатимуть окупантів "з квітами та обіймами".

Про це він сказав в етері телеканалу FREEДOM.

"Путін допустився багато помилок, а саме: переоцінив можливість РФ, недооцінив Україну та політичне керівництво. За його планом, Зеленський та уряд повинні були втекти, а українці окупантів мали б радо зустрічали. Також Путін недооцінив можливості Євросоюзу. У планах Путіна було те, що Європа знову промовчить, як це було після Грузії та Криму", - пояснив генерал.

Ігор Романенко також зазначив, що Путін двічі звертався до ЗСУ з проханням повалити законну владу в Україні. І він розраховував на те, що це реально.

"Путін думав, що в Україні створені усі умови для нападу, були витрачені гроші на агентурну мережу, щоб його тут зустрічали з квітами та обіймами. А тому Путін двічі звертався до ЗСУ з вимогою скинути політичну верхівку і мовляв, за це буде подяка. Це ж потрібно настільки не знати ситуацію в Україні. Він довірився ФСБ, а ті хотіли підтвердити будь-які бажання свого керівника. Нам від цього не краще, але прийде час і росіяни теж страждатимуть", - сказав генерал-лейтенант.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року російська окупаційна армія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Того ж дня російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спеціальної військової операції".

Диктатор закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.

"Мушу звернутися до військових України, ви давали присягу народу, а не хунті, закликаю негайно скласти зброю та йти додому", — сказав Путін.

Наступного дня Путін вкотре звернувся до українських військових, щоб вони "брали владу в свої руки", мовляв так йому буде "легше домовлятися".

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