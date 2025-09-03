"Путін сподівається, що морози вб’ють українців": Зеленський звернувся до світу

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Кремль розраховує використати зиму як зброю проти цивільного населення.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в Данії під час спілкування зі ЗМІ спільно з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен.

“Путін сподівається, що зима вб’є наших людей там, куди не зможуть дістатися його війська”, — наголосив Зеленський.

Реклама

Він підкреслив, що кількість атак з боку Росії зростає, і саме тому Україна гостро потребує посилення протиповітряної оборони. Особливо йдеться про системи Patriot, які у достатній кількості є лише у США.

За словами глави держави, Київ вже передав Вашингтону прохання про 10 додаткових систем Patriot. Україна також веде переговори про збільшення виробничих потужностей американських підприємств, які виготовляють ці системи.

“Наші діти, наші родини щодня під загрозою. Нам потрібні Patriot і всі можливі системи ППО”, — зазначив Зеленський.

Окремо він розповів про обговорення санкцій проти Росії у форматі діалогу з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський заявив, що саме тиск з боку Сполучених Штатів може змусити Путіна перейти від війни до дипломатичного формату.

Реклама

“Якщо Путін на це піде, тоді можна застосувати санкції чи тарифи як інструмент тиску. Якщо ж ні — потрібна подальша підтримка і допомога Україні”, — сказав він.

Зеленський повідомив, що найближчим часом планує ще одну розмову з президентом США, щоб уточнити питання щодо постачання озброєння та санкційного тиску на Кремль.

Раніше ми писали, що РФ може відновити масовані повітряні удари по енергетичній інфраструктурі України. За словами експертів, росіяни проводять активну розвідку підстанцій, трансформаторів та інших об’єктів.

Також нагадаємо, що Путін попередив, що удари по російських енергетичних об’єктах не залишаться без наслідків.