Путін сподівається перечекати санкції Заходу і вірить у свою перемогу - Politico

Війна в Україні, розв'язана Росією, триває вже більше п'яти місяців.
Остаточна перемога ЗСУ над російськими окупантами можлива не раніше за весну.
Раджан Менон і Деніел ДеПетріс, експерти в галузі оборони та безпеки, на Politico пишуть про невисоку ймовірність мирних перемовин між Росією та Україною в осяжній перспективі.
Ця війна не схожа на інші нещодавні війни, які тривали в середньому близько трьох місяців ― і хоча здається, що обидві сторони страждають від втрат і радо скористалися б перемир’ям, насправді це не так.
Послідовники дипломатичного врегулювання наполягають, що Україні треба ініціювати переговорний процес якнайшвидше ― однак, на думку Менона і ДеПетріса, зрозуміло, чому сторони не готові до перемовин. Адже Путін досі вірить у свою перемогу, сподівається на ослаблення західної підтримки України та вважає, що Росія добре впорається із санкціями. З іншого боку, президент Зеленський вірить, що час ― на боці України, і варто сподіватися, що військова допомога США триватиме й надалі.
"Також українці більш вмотивовані та, згідно з опитуваннями, не готові поступатися територіями заради миру. Затяжна війна посилить політичну, гуманітарну та економічну кризу у світі ― проте цього замало, щоб підштовхнути сторони до переговорів", - йдеться в публікації.
Експерти вважають, що наразі продовження війни є кращим варіантом для обох сторін.
Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував питання, яке турбує абсолютно всіх українців: коли закінчиться війна.
"Хтось каже – іще місяці, хтось каже – рік, хтось – навіть більше. Але питання про час насправді безпосередньо залежить від питання про втрати, яких зазнає Росія", – зазначив він.
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