Путін спробує скористатися такою нагодою: військовий про "великий наступ" Росії

Видання Financial Times писало, що окупаційна армія Росії може планувати великомасштабний наступ в Україні вже цього літа. Метою Москви може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочко, наступ окупантів буде залежати не стільки від росіян, як від нас.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"З урахуванням того, який зараз у країні утворюється політичний бардак, прийняти законодавство щодо посилення мобілізаційних заходів, підготовки населення до спротиву, до стабілізації всередині країни. Ми бачимо ситуацію, що політики загрались, створюється якась недовіра до військових, до військової служби, до поліції. Створюється ілюзія в населення, що хтось інший буде воювати, а не ми, українці, що якісь структури окремі відправити. Звичайно, така напружена ситуація дуже стимулює Путіна і його команду розраховувати на те, що коли вони створять масовий удар, ми будемо затягнуті у внутрішні чвари і їм це дасть результат", - прокоментував він.



Як зазначив Івана Тимочко, якщо військо готове на даному етапі, військо знає свої можливості тому і ворог знає наші можливості зараз.

"Результатом є штурмові м'ясні дії, сконцентрувати війська вони не можуть, щоб створити якийсь прорив для нас чи загрозливу ситуацію на конкретних напрямках, де ведуться бойові дії. Якщо ці чвари не зупиняться в нас, Путін обов'язково спробує скористатися такою нагодою", - резюмував він.

Нагадаємо, у НАТО закликали населення Заходу готуватися до війни з РФ.

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